Es la hora para un nuevo estreno por parte de Boca en este caso con la Copa Libertadores 2023, sabiendo que uno de los más grandes equipos que posee el fútbol argentino es el seguno máximo ganador del certamen con seis títulos, además de la exigencia que esto demanda para un cuadro que desde 2007 no logra levantar el trofeo.

El debut será contra Monagas, que a nivel histórico es la primera vez que ambos equipos midan fuerzas en cualquier ámbito, sabiendo que el "Xeneize" se enfrentó a otros seis equipos diferentes de Venezuela y todos ellos por la Libertadores. El lugar de disputa será el Estadio Monumental de Maturín, que representa a la cancha con más aforo en dicho país al permitir el ingreso de 51.796 espectadores.

Pero como ocurre en algunos países donde los argentinos no están acostumbrados a jugar, muchos se preguntan si existe el patrón de medida de altitud conocido como la altura (Metros sobre el nivel del mar -m s. n. m.-), algo que tuvo en contra River cuando visitó a The Strongest en La Paz, de más de 3600 metros y que suele generar agitaciones o cansancio más rápido de lo habitual para quien no está acostumbrado a esas condiciones, entre otros factores.

¿Hay altura en Maturín, lugar donde Boca jugará con Monagas por la Copa Libertadores 2023?

La ciudad de Maturín, capital del estado Monagas, no posee altura sobre el nivel del mar alto. Apenas se trata de 67 m s. n. m. contra 25, por ejemplo, que habita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lugar donde reside La Bombonera. Boca no sufrirá este inconveniente a nivel físico, además de que a pesar de su largo trayecto pudo tomar un vuelo charter para evitar muchas horas de viaje.

Hasta el momento, el "Xeneize" nunca perdió en lo que fueron sus visitas a Venezuela producto de cuatro triunfos y tres empates acumulados en siete partidos afrontados. Lo más reciente ocurrió el día 3 de marzo del 2020, cuando los entonces comandados por Miguel Russo igualaron 1-1 contra Caracas por goles de Ramón Ábila y Robert Hernández.