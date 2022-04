¿Es posible que Sebastián Battaglia deje ser el entrenador de Boca pronto? Los resultados ya no avalan el trabajo del director técnico, que viene acumulando críticas desde hace tiempo por el flojo nivel futbolístico del equipo. Y ya comenzó la danza de nombres para sucederlo, si es que el ciclo se termina.

El periodista Martín Costa dio un panorama sobre el tema en "ESPN F12" y explicó que aún no hay un reemplazante elegido. "Hoy no tienen claro si es un entrenador que tenga que ver con la historia de Boca o un entrenador con una espalda distinta. No es que lo están buscando pero está claro que esto es una agonía para Boca", sostuvo.

Ahí fue cuando intervino Leonardo Gabes, con un fuerte comentario sobre un candidato que en su momento tuvo el consejo de fútbol. "Por algo lo llamaron al Cacique Medina. ¿No fue Cascini el que lo llamó? En algún momento lo llamaron, hay un gusto. Lo que pasa es que hay un técnico trabajando y se le respeta el contrato por ahora". tiró.

"Medina se fue de Inter de Porto Alegre por malos resultados. ¿Es un técnico del riñón de Boca? No. ¿Es un técnico que te sirve para el fútbol argentino? Sí, le fue bien en Talleres. Ahora... ¿Qué quiere Boca como entrenador? ¿Qué busca?", señaló Gabes. ¿Medina estará en carpeta?