Mucho se habla de los denominados ''Europibes''. Futbolistas que se fueron de muy chicos de Argentina o que nacieron en el Viejo Continente pero que son hijos de argentinos, que se destacan en diferentes clubes y que, por consiguiente, llamaron la atención del área de captación del combinado albiceleste que desde hace un tiempo se encuentra a cargo de Juan Martín Tassi.

Pero lo cierto es que esos casos, sumado a los más salientes del ámbito local, provocan que no haya suficiente espacio para todos en la flamante selección tricampeona del mundo. Incluso, tampoco para aquellos que de igual modo demuestran tener condiciones, pero que al ver semejante congestión por el desfile de nombres que provienen del Real Madrid, Manchester United o Juventus, entre otros, se vuelcan a las mismas alternativas que presenta la genealogía.

Tal es el caso de Ignacio Rodríguez, delantero de la quinta división de Boca Juniors que, si bien nació en 2004 en Buenos Aires, fue convocado en la previa al Sudamericano de Colombia por la Selección de Uruguay Sub 20, pues su abuelo paterno es charrúa. Por tal motivo, desde hace unos meses su agente le sugirió a su familia que aceleren los trámites para el reconocimiento de la nacionalidad en función de tener una opción adicional para su carrera.

''Tengo dos oportunidades de selecciones muy buenas y eso me motiva a seguir mejorando para algún día cumplir el sueño de representar a una selección. Poder integrar una convocatoria con Uruguay era uno de mis objetivos y cuando recibí el llamado dije que sí automáticamente. Además, toda la gente se portó increíble conmigo, me hicieron sentir parte en todo momento y estoy agradecido con todos ellos'', señaló Nacho, componente de las juveniles del Xeneize desde marzo del 2019.

No obstante, en la charla con Bolavip, remarca que no le cierra las puertas a la Selección Argentina, dado que hasta que no integre el elenco mayor, hay tiempo para que lo tengan en cuenta: ''En el fútbol no hay que cerrarle las puertas a nada. Todavía soy muy chico, estoy dando mis primeros pasos y nadie sabe lo que puede pasar en el futuro''.

Ignacio Rodríguez sueña con jugar la Copa del Mundo de Indonesia 2023

Entre el 20 de mayo y el 11 de junio se disputará en Indonesia la Copa del Mundo Sub 20. Y si bien en la convocatoria para el Sudamericano de Colombia, Marcelo Broli, entrenador de Uruguay, se inclinó por otras opciones para la ofensiva como el atacante del Real Madrid Álvaro Rodríguez (un 'europibe' uruguayo, hijo de padres celestes que nació en Girona), Ignacio Rodríguez no baja los brazos: ''Sin dudas, a cualquier jugador le gustaría representar a su país y mucho más en una competencia como es una copa del mundo. Mi objetivo a partir de ahora es exigirme para tener la oportunidad ser citado nuevamente. Sería un sueño integrar la convocatoria para un mundial'', cerró.