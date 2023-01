Boca se prepara para el debut en la Liga Profesional en donde buscará revertir el flojo arranque del año entre la pretemporada y la Supercopa Internacional. Dicho estreno será ante Atlético Tucumán en La Bombonera este domingo a las 21:30 y desde el predio ubicado en Ezeiza ya comenzaron las pruebas y los posibles futbolistas que se perfilan para ser titulares.

A sabiendas que hay varias bajas por suspensión pero que podrían ser anuladas por una amnistia general de todos los equipos que poseen sancionados, Hugo Ibarra decidió de momento no contar con los seis futbolistas que no podrán estar para el debut y planteó un XI alternativo que sorprendió.

En el arco se mantuvo Javier García ante la condición física de Sergio Romero, quien trabajó junto con Nicolás Figal con un grado mayor de exigencia y ambos respondieron bien, por lo que podrían llegar a meterse entre los titulares de acá al domingo. Luego, en la defensa, el entrenador optó por Marcelo Weigandt y Agustín Sandez en los laterales ante las sanciones de Luis Advíncula y Frank Fabra, y la zaga fue compuesta por Gabriel Aranda y el flamante refuerzo Bruno Valdez.

Sin Alan Varela ni Pol Fernández, Ibarra puso un tridente en el mediocampo con Ezequiel Fernández, Óscar Romero y Cristian Medina, y en la delantera sin poder optar con Sebastián Villa ni Darío Benedetto, los titulares en la práctica fueron Luca Langoni, Norberto Briasco y Nicolás Orsini. Este último fue el más cuestionado por los hinchas.

El ex Lanús no tuvo buen desempeño en su paso por Boca desde que arribó en junio de 2021 y por eso varios usuarios en las redes sociales cuestionaron su presencia en el XI. Lo cierto es que sin el "Pipa" por la suspensión, Ibarra solo cuenta con Orsini y Luis Vázquez como variantes en el centro del ataque, ya que Gonzalo Morales fue bajado a la Reserva para que tenga más rodaje, y el "38" tampoco está a un buen nivel. Aún así, los hinchas no entendieron que el atacante para el debut sea Nicolás Orsini y lo expresaron en los comentarios en redes. ¿Qué te parece el XI de Ibarra?