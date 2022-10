¿Juega Marcos Rojo en el Boca vs. Gimnasia?

Boca se juega el primer puesto de la Liga Profesional, en la fecha 23, HOY, jueves 6 de octubre, cuando visite a Gimnasia de La Plata a partir de las 21.30 (hora local). Por esta razón, te contamos si el Xeneize tendrá a Marcos Rojo en el equipo, su emblema y capitán.

Cabe recordar que Rojo, ex defensor de la Selección Argentina y Manchester United, se perdió los últimos tres encuentros (vs. Godoy Cruz, Quilmes y Vélez) por una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Además, no podrá ser capitán hasta el 2023, por la sanción que recibió tras su expulsión contra River.

Pese a ir evolucionando en la recuperación, Marcos Rojo no estará presente en el partido de Boca vs. Gimnasia en el Bosque y se espera que pueda retornar en la jornada siguiente (contra Aldosivi).

De esta manera, sumando también a la baja de Nicolás Figal, Hugo Ibarra volverá a confiar en Carlos Zambrano y Gabriel Aranda, quienes estuvieron en el 11 vs. Vélez en el anterior compromiso. De ganar, Boca será el líder del campeonato.