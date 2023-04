Conocé, en esta nota, si Valentín Barco jugará en el Boca vs. Estudiantes de este sábado, 15 de abril, por la Liga Profesional.

¿Juega Valentín Barco en Boca vs. Estudiantes por la Liga Profesional?

Este sábado, 15 de abril, Boca recibirá a Estudiantes de La Plata por la jornada 12 de la Liga Profesional, desde las 19.00. Este será el primer encuentro de Jorge Almirón como DT xeneize en La Bombonera.

Y para este compromiso, el elenco local no contará con Frank Fabra, quien sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Por otra parte, Agustín Sandez tuvo un muy flojo partido vs. San Lorenzo en la previa. Ante esto, surgen las dudas sobre si Valentín Barco, una de las máximas promesas del club, jugará vs. el Pincha.

¿Juega Valentín Barco en Boca vs. Estudiantes?

Según el equipo que paró Almirón en el último esayo previo, Valentín Barco tendría su primera vez como titular en La Bombonera con público (jugó una vez pero a puertas cerradas).

Posible 11 de Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Óscar Romero, Ezequiel Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luis Vázquez y Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.

¿Cuántos partidos jugó Barco en la Primera de Boca?

Valentín Barco solamente disputó tres encuentros en la Orimera de Boca Juniors: ante Unión (1-1), Banfield (0-0) y San Lorenzo (derrota 2-0), todos ellos en el marco de la Liga Profesional 2021, el primero de estos bajo el mando de Miguel Ángel Russo y los dos restantes con Sebastián Battaglia.