El Mundo Boca no es fácil. El Mundo Boca es expocisión constante, es poca paciencia y es estar obsesionado con el éxito, y sobre todas las cosas, es ansioso. Es por eso que los ciclos en Brandsen 805 parecen ser cada vez más corto. Con el ciclo de Battaglia es el mejor ejemplo, ya que en solo ocho meses se habla de un periodo que llegó a su fin como entrenador.

Es cierto que Boca no juega bien hace tiempo y que los resultados ya no acompañan como antes, ya que en otro momento, pese a que el equipo de la Ribera no jugaba de manera correcta, ganaba y sacaba resultados positivos, además de títulos en el ámbito nacional. Pero este 2022 ni siquiera los puntos ayudan al Xeneize, ya que, como el juego, quedó demotrado que es una cuenta pendiente.

En los últimos días, siguiendo con este contexto, el principal apuntado en la cuestión es Sebastián Battaglia. Puertas adentro, puertas afuera a nivel mediático y hasta con los hinchas, el entrenador que como jugador es el máximo ganador histórico del club fue puesto bajo el foco de las críticas, y tras una nueva preocupante presentación de su Boca, el entrenador tomó una determinante decisión que habla de cómo está atravesando esta floja performance de su equipo.

En concreto, Battaglia decidió suspender la conferencia de prensa post partido, algo que no es la primera vez que lo hace como DT de Boca, ya que ante Arsenal en el campeonato pasado también lo hizo, cuando el Xeneize empató ante el Arse en el Viaducto.

Así, el entrenador xeneize se fue a su casa desde La Bombonera sin hablar a la prensa sabiendo que está siendo apuntado como el responsable del mal momento de Boca, mientras seguramente piensa cómo hará para mejorar el funcionamiento y los resultados de su equipo. Durísimo contexto para Boca y para Battaglia.