Tras el pedido de la fiscal, el Xeneize analiza tomar una medida que hasta el momento no estaba en los planes.

La causa de Sebastián Villa por abuso sexual con acceso carnal llegó a una nueva instancia en la noche del martes: la fiscal Vanesa González pidió la detención del delantero de Boca ante la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora. En pocos días, el juzgado definirá si concede o rechaza la solicitud.

Mientras la noticia se daba a conocer, el Xeneize acababa de llegar a La Rioja para jugar su partido correspondiente ante Ferro Carril Oeste por Copa Argentina. El colombiano, que será titular en dicho compromiso, fue uno de los tantos jugadores que salió a saludar a los hinchas y no se refirió al tema públicamente. El club tampoco. Sin embargo, puertas adentro toman cartas en el asunto.

Tal como explicaron varios dirigentes, entre ellos Juan Román Riquelme, el Xeneize no apartará al jugador hasta que el juez determine cómo avanza el caso. Sin embargo, el periodista Martín Costa adelantó algo importante en ESPN: "Alguien cercano, o prácticamente del Consejo, me dijo que esta es una situación que ya cansa. No por la justicia, sino de que se esté hablando de Villa y lo extrafutbolístico. Creo que si aparece algo, esta vez Riquelme lo va a analizar".

"El Consejo empezó a hablar con alguna situación que hay dando vueltas en el exterior. Tiene que ser algo muy bueno que le permita a Boca tomar una decisión rápida para buscarle un reemplazante", agregó el corresponsal.

Todo indica que lo que decida el juez Javier Leandro Maffucci Moore, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, definirá el futuro de Villa en Boca. Mientras tanto, la pelota seguirá rodando para el jugador de 26 años.