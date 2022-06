Este jueves 30 de junio, llegaron contundentes novedades sobre el caso de Sebastián Villa y la denuncia por abuso sexual que Tamara Doldán hizo en su contra. Es que además de la presentación de unos audios que lo comprometen aún más al colombiano, finalmente se dio su presencia en la fiscalía número 3 del Partido de Esteban Echeverría, la cual está a cargo de Vanesa González, quien está llevando a cabo la investigación en la causa.

Esto debía realizarse el pasado viernes, pero por pedido del futbolista de Boca y de su abogado, la indagatoria se pospuso para este jueves. Por lo tanto, este mediodía, el jugador colombiano se hizo presente allí para dar su testimonio y su versión de los hechos.

Sus declaraciones ante la fiscal Vanesa González duraron varias horas, las cuales al finalizar fueron difundidas para que cualquiera pueda leerlas. Allí, Sebastián Villa, entre tantos testimonios que manifestó, dejó claro que en su versión, él es inocente y que nunca haría algo como lo que se le acusa, siendo esto abuso sexual.

Una de sus frases más descriptivas de lo denunciado pero desde la versión de Villa fue: “La fiesta se acabó a las 22. De ahí yo le dije a las chicas que quería seguir en mi casa. Yo no había tomado mucho porque estaba manejando. Mi amigo Félix tenía la camioneta de mi representante. Tamara y Margarita (otra chica que estuvo con ellos en la fiesta) van para mi casa en la camioneta de Vikingo (un asistente del colombiano). Ahí empecé a bailar con Tamara en forma muy sensual. A ella le gustaba mucho como yo le bailaba. Empezamos a besarnos y nos fuimos para mi habitación. Ella sale desnuda del baño y comienza a hacer sexo oral. Después de 15 minutos agarré el preservativo que tenía en la mesa de noche. Ahí empezamos a tener relaciones sexuales consentidas. Siempre tenemos relaciones sexuales consentidas porque tenemos mucha química en la cama".

Más tarde, siguió: "Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer, la cual está sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mi. Se ha enfermado mi mamá en estos días, yo convivo con mi mamá, con mi hermana, son mujeres, es duro que se digan esas cosas de mí. Tengo mi sobrinita que es chiquita, tengo miles de personas que me siguen, la mayoría son mujeres, y se dicen estas cosas de mí y yo soy una excelente persona. Me duele mucho porque yo salgo a la cancha y me gritan miles de cosas que yo no soy y eso es muy duro para mí".

Además de esto, confirmó que mantenía una relación de amigos con Doldán y que ella intentó chantajearlo en un almuerzo en Puerto Madero mediante la presencia de unas fotos donde se veían moretones. Según confirma el medio Doble Amarilla, "la fiscalía ya pidió un psicodiagnóstico de Villa y de Tamara Doldán para ver si el futbolista tiene rasgos violentos y para profundizar el perfil de ella".