Christian Ramos, jugador de la Selección Peruana, salió a defender de las críticas a Carlos Zambrano y analizó que el contexto de Boca no es bueno en general.

La defensa de un compañero a uno de los más criticados del plantel de Boca: "El presente no ayuda"

En Boca el objetivo está en clasificar a la próxima Copa Libertadores sea como sea. Con la Copa Argentina está a solo un partido de lograrlo, aunque también tiene como rueda de auxilio una posible clasificación con la tabla anual, pero esto es un poco más complicado por la cantidad de competidores que hay para prácticamente un lugar, porque River, Vélez y Colón tienen sus lugares casi asegurados (de hecho, el Sabalero ya está adentro).

Tras un arranque brillante con ocho partidos invicto en el ciclo Battaglia, Boca entró en un campo de irregularidad perdiendo el Superclásico, luego ganando bien tres encuentros, cayendo dos veces consecutivamente y ahora clasificando a la final de la Copa Argentina, pero sin convencer mucho desde el juego.

Entonces, al no jugar del todo bien, en el equipo de Battaglia los hinchas suelen buscar un chivo expiatorio para las críticas, y con la solidez defensiva que tienen juntos Izquierdoz y Rojo, o el Cali junto a Lisandro López cuando ingresa, que Carlos Zambrano sea el más criticado de la zaga defensiva no resulta ilógico, siendo el más flojo entre tanto buen nivel.

Pero un compañero suyo de la Selección Peruana, Christian Ramos, salió a apoyarlo por los comentarios que sufre en las redes sociales: "Si la crítica es despiadada, entonces no es justa. He visto partidos de Boca y a veces se exagera con Zambrano. Cuando estuvo, lo hizo bien". Además, analizó el presente del club y fue bastante tajante: "Igual, el presente de Boca tampoco es bueno y eso no ayuda".

Ambos jugadores se encuentran en la concentración de su Selección para tratar de revertir la mala situación de su país en las Eliminatorias, donde se encuentran anteúltimos. En esta fecha FIFA enfrentarán a Bolivia de local y luego visitarán a Venezuela.