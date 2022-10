Luego de vencer a Vélez el pasado domingo en La Bombonera, Boca terminó la fecha 22 como puntero de la Liga Profesional superando a Racing y a Atlético Tucumán en la tabla y siendo así líder por primera vez en el campeonato. Sin embargo al disputar su encuentro de esta jornada 23 un día más tarde que el Decano y que la Academia, la victoria de los tucumanos ante Platense dejó al Xeneize momentáneamente como escolta.

Para revertir esta situación y regresar nuevamente a la punta del torneo, Boca deberá vencer este jueves a las 21:30 a Gimnasia de La Plata en el Estadio Juan Carmelo Zerillo ubicado en el bosque de la ciudad capital de Buenos Aires. Y para el mismo, el entrenador Hugo Ibarra tenía una duda vital para el armado del equipo ya que, luego de haber definido a sus futbolistas que iniciarían el partido, se supo que Martín Payero padeció un estado febril durante la noche del miércoles y por eso, pasó a ser duda de cara al encuentro.

De no estar el ex Banfield en cancha, su lugar lo iba a ocupar Pol Fernández, quien salía del XI titular por Cristian Medina por la larga racha de partidos que acumula el volante ex Racing, o bien también podía surgir Diego "Pulpo" González como reemplazo de Payero. Pero, finalmente a horas del duelo contra Gimnasia, Ibarra recibió la noticia más esperada de este jueves.

Es que pese al malestar estomacal que le trajo el cuadro febril del miércoles por la noche al volante cedido desde el Middlesbrough, finalmente podrá estar desde el arranque en La Plata y así, el "Negro" contará con su XI plasmado en las últimas prácticas, sin bajas de último momento.

Pasando en limpio, ¿cómo será el once de Boca para visitar a Gimnasia esta noche? Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Martín Payero, Óscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto.