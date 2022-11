La política en Boca ha tomado dimensiones poco imaginadas en los últimos años y los constantes idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición van calentando el clima de cara a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en 2023.

En esta oportunidad, y como viene sucediendo con constancia, Mauricio Macri y Juan Román Riquelme van de respuesta en respuesta desde hace tiempo en cada entrevista pública que dan y el actual vicepresidente del Xeneize había sido el último en lanzar la piedra en su reciente diálogo con La Red.

"Macri le debe mucho a Bianchi. Si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, a Riquelme no lo hubieran querido tanto y Macri no hubiera tenido la carrera que tiene", expresó Román en tercera persona cuando se le recordó un viejo comentario del expresidente de la Nación sobre el Virrey.

Es por eso que, en las últimas horas, hubo una nueva devolución por parte de Mauricio que estuvo lejos de calmar las aguas en la cuestión. "Yo los conduje a todos... así que estoy contento de los profesionales que convoqué", expresó. Luego, cuando le preguntaron por la famosa frase del "armado del equipo" contra Palmeiras, Macri decidió hacerse el distraído como en la primera consulta sobre Riquelme. Tensión total.