Esta noche, Boca Juniors y Argentinos Juniors se enfrentaron por el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina. El ganador enfrentará en la final al que salga vencedor de la serie entre Talleres y Godoy Cruz.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia consiguieron derrotar a su rival por la mínima, gracias a un gol de Luis Vázquez tras un primer tiempo en el que los de La Paternal terminaron siendo algo superiores.

El surgido en Patronato volvió a devolverle la confianza a su entrenador con un gol 'de pescador' a la salida de un centro de tiro libre realizado por Sebastián Villa, quien regresó a la titularidad después de algunos meses.

Al finalizar el encuentro, el entrenador dialogó con Tato Aguilera y dejó una frase un tanto irónica con respecto al revuelo que se dio en la semana después de la derrota ante Gimnasia de La Plata: "Me voy, no sea cosa que se me metan en el vestuario". ¡Crack!