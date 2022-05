Si bien la dupla de centrales de Boca en el último tiempo ha estado conformada por dos referentes como Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, el gran rendimiento de Carlos Zambrano con la azul y oro puso al peruano en la discusión por la titularidad en el Xeneize. El zaguero respondió bien en los partidos importantes de Copa Libertadores y hasta en los Superclásicos, generando un sólido vínculo con los hinchas.

En diálogo con IP Deportivo, el internacional con la Bicolor agradeció estar vistiendo los colores del club de La Ribera. "Tuve que resignar mucho dinero para llegar a Boca", aseguró el "Kaiser" para luego hacer una inédita confesión. "Sinceramente, nunca pensé en volver a Sudamérica. Nunca jugué en mi país, desde pequeño me fui a Europa", explicó.

La historia tuvo final feliz, ya que Zambrano terminó firmando con el Xeneize y pudo cumplir uno de sus sueños de la infancia. "Siendo realista, yo era fanático loco de Boca desde pequeño. Era un sueño defender esta camiseta. Cuando se presentó la oportunidad no lo pensé dos veces", expresó el peruano con total felicidad.

Propuestas no le faltaron al defensor para seguir su carrera en otros destinos. "Tenía una oferta de China, donde podía haber asegurado un futuro en dos añitos. Pero a Boca no se le puede decir que no. Estuve diez días en Argentina antes de firmar. Resigné todo", confesó nuevamente el "Kaiser" en una muestra de amor y compromiso con Boca Juniors. Un gesto que sigue teniendo reconocimiento.