La posible formación de Boca vs. Platense para HOY, por la fecha 12 de la Liga Profesional 2022

Boca Juniors vs. Platense se enfrentan HOY, sábado 6 de agosto, por la decimosegunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Si bien Hugo Ibarra aún no confirmó los once que saldrán a la cancha, acá te contamos cuál es el equipo que el DT estuvo preparando para este partido.

El Xeneize llega golpeado a este partido luego de ser derrotado por 3 a 0 en Paraná a manos de Patronato. Aquel resultado lo mantiene en la mitad de la tabla con 15 unidades en 11 encuentros disputados, 10 puntos por debajo de Atlético Tucumán, actual líder del certamen.

La posible formación de Boca ante Platense:

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia, Agustín, Sandez; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez, Sebastián Villa.

Acá podrás ver la formación una vez que esté confirmada: