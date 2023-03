Este sábado, Boca enfrenta a Olimpo de Bahía Blanca con la urgencia de ganar para no convertir su presente en pesadilla tras las dos derrotas consecutivas en Liga Profesional de Fútbol, ante Banfield e Instituto de Córdoba, que pusieron a Hugo Ibarra en la cuerda floja como entrenador. De hecho, hay quienes señalan que incluso en caso de conseguir una victoria El Negro podría dejar el cargo.

Entre los grandes nombres que se avanzaron como candidatos a reemplazarlo, Gerardo Martino parece ser el favorito del Consejo de Fútbol. El Tata se desvinculó de la Selección Mexicana tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar y transitó ya ese par de meses que había decidido tomarse antes de evaluar nuevas oferta.

Pero más allá del deseo que pueda existir en el Xeneize, la llegada del rosarino como director técnico no sería nada sencilla si se analizan las recientes declaraciones de Elvio Paolorosso, quien fue integrante de su cuerpo técnico en Barcelona, Newell's y la Selección de Paraguay.

"Es un hombre que no tiene fisuras en cuanto a los códigos de vida y su escala de valores. No estoy en la cabeza de él, pero estando Ibarra creo que ni atiende el teléfono. Y segundo, si llega a sospechar de que a Ibarra lo echan porque van a inciar contactos con él porque tiene espalda, me parece que no va. Con el no hablé, pero es muy cuidadoso de las formas", señaló en diálogo con Radio del Plata.

Por otro lado, Paolorosso puso en duda que un regreso al fútbol argentino, más allá de lo que implica Boca, sea lo que está buscando el Tata para su futuro inmediato: "Él optaría por cualquier equipo que él vea que tenga plantel para hacer buenas campañas. Pero también te digo que no sé si le agrada mucho dirigir en el fútbol argentino. Eso es una apreciación mía", opinó.