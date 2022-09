A finales del mercado de pases anterior, una noticia sacudió por completo al Mundo Boca. Es que Edinson Cavani, figura de talla mundial que venía de jugar en el Manchester United, tenía "todo arreglado" para convertirse en nuevo futbolista azul y oro.

Las negociaciones parecían avanzadas e incluso varios periodistas partidarios se animaron a dar precisiones acerca de la llegada del goleador que supo dejar su huella en Napoli, Palermo y Paris Saint Germain.

Sin embargo, cuando los hinchas se habían ya organizado para recibirlo, Edi decidió priorizar su futuro de cara a Qatar 2022 y seguir su carrera en el fútbol europeo aceptando una oferta del Valencia Fútbol Club.

En las últimas horas, Cavani volvió a referirse a su fallida llegada y reveló cuál fue su reacción al enterarse que muchos fanáticos se habían agolpado en el aeropuerto esperando por un arribo que nunca se concretó.

"Me enteré de todos los que fueron al aeropuerto pensando que yo llegaba. Lo supe porque me lo hacían saber mi gente y mis amigos, pero no me gustó que se haya creado todo eso como se creó", dijo en diálogo con "2 de punta". ¿Habrá segunda oportunidad?