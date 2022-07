El delantero ex Boca hizo un pedido formal a la máxima entidad sudamericana y que nadie tenía en los planes.

Si bien la relación entre Cristian Pavón y Boca culminó hace solo unos días, desde hace meses su salida se venía cocinando a fuego lento. Todo comenzó a mediados del 2021, cuando desde la dirigencia xeneize le acercaron varias propuestas para extender su contrato con el club de la Ribera y todas fueron rechazadas por él y su agente.

Por eso, desde Boca tomaron la decisión de "colgarlo" los últimos seis meses, ya que no contarían con él para un proyecto a mediano o largo plazo, por lo que alejarlo de las canchas fue la opción por la que se decantaron en el Xeneize con el cordobés de 26 años. Mientras, el propio Pavón arregló con precontrato con el Atlético Mineiro para sumarse a sus filas en julio de este año, cuando dejara de ser futbolista de Boca, algo que finalmente pasó cuando se oficializó su arribo el pasado domingo.

Allí, el club de Belo Horizonte lo sumó a sus filas en las que posee futbolistas de la talla de Nacho Fernández, Matías Zaracho, Hulk, Junior Alonso, Jemerson, Eduardo Vargas y que es dirigido por Antonio Mohamed. Sin embargo, con Pavón había una cuestión en el Xeneize y que también involucraba al Mineiro. Para ello, tenemos que retrotraer hasta el cruce por octavos de final de la Copa Libertadores pasada, cuando en el Mineirao el local terminó por eliminar a Boca, algo que produjo incidentes en los pasillos del estadio por lo que fue el desarrollo del partido, donde el arbitraje perjudicó al Xeneize y condicionó su eliminación.

En ese episodio, Cristian Pavón terminó siendo uno de los involucrados y posteriormente sancionados por CONMEBOL, siendo incluso uno de los más afectados con seis fechas de suspensión. Desde Boca, al confirmarse su preacuerdo con Mineiro, habían optado por no incluirlo en la lista de buena fe de la Libertadores actual, por lo que aún Kichán no cumplió con dicha sanción. Con actual equipo en competencia a nivel internacional, el delantero cordobés hizo una sorpresiva maniobra que en Brandsen 805 no va a gustar nada.

En concreto, el periodista Germán García Grova informó que Cristian Pavón le envió una carta formal a CONMEBOL solicitando que se le levante la sanción de seis fechas, alegando allí que "Boca no lo dejó trabajar" y por eso pide que se le de por cumplida la sanción, ya que el Xeneize ya disputó siete partidos en esta Libertadores. Desde el ente máximo de Sudamérica aún no han respondido.