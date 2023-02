Lo ocurrido el último sábado en el estadio Mario Alberto Kempes fue un notorio golpe de realidad para un Boca que no pudo volver a ganar desde su debut en el Torneo de la Liga Profesional 2023. A Hugo Ibarra no le salió bien respaldar a los jugadores que no habían estado bien ante Central Córdoba y la misma imagen se vio contra Talleres, por lo que se espera una lluvia de cambios en el XI titular.

En ese contexto, mientras el Negro diagrama en su cabeza la formación para jugar ante Talleres, el periodista de ESPN Diego Monroig adelantó que hay, al menos, cuatro futbolistas que tienen asegurada su participación en el esquema inicial: Sergio Romero, Nicolás Figal, Bruno Valdez y Óscar Romero. El resto debe ganarse un lugar en cada práctica.

Curiosamente, quien se quedó afuera de esa lista fue Alan Varela, quizás el mejor joven que tiene el plantel profesional del Xeneize. El mediocampista, clave en los recientes títulos en La Ribera, parece haber perdido terreno y así lo detalló el periodista de TNT Sports Marcos Bonocore.

"Impensado en el último tiempo, pero hoy realidad: Varela, quién inevitablemente se ve perjudicado por el rendimiento del equipo, dejó de ser indiscutido según la consideración de Ibarra. Forma parte de los jugadores bajo la lupa", informó el cronista de Boca a través de su cuenta oficial de Twitter. Un presente que pocos imaginaban para alguien que supo llevar hasta la cinta de capitán. ¿Se mantendrá en el puesto?