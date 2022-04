Uno de los videos virales de la semana fue el que protagonizó Frank Fabra. El lateral izquierdo de Boca fue capturado subiendo el túnel de La Bombonera para entrar en calor, pero se golpeó la cabeza con el borde del techo. Sin lugar a dudas, uno de los bloopers del mes

El colombiano se tomó con gracia el momento. De hecho, compartió una imagen riéndose del mismo. El video circuló por varios medios y portales y ahí estaba Bolavip Colombia, que etiquetó al jugador en Instagram para preguntarle "¿qué te pasó, Frank?".

Lejos de ofenderse, el experimentado defensor xeneize se tomó con humor el comentario y se despachó con una divertida justificación: "He crecido un montón crack jajajaja me acorde cuando me parió mi madre", soltó el zurdo. ¡Un genio!

Durante la noche de este miércoles, Fabra volverá a subir esas malditas escaleras y podrá tomarse revancha tras lo sucedido el pasado fin de semana. Con cuidado, Frank.