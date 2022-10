Alan Varela fue uno de los jugadores más importantes para Boca este año. Asentado como el volante de contención xeneize e incluso capitán en más de una ocasión, el oriundo de Isidro Casanova fue vital para que los de la Ribera se impongan y logren que el 2022 sea lleno de éxitos.

En cuanto a los números, queda demostrado. Habiendo jugado 22 partidos esta Liga Profesional en la que acaba de consagrarse Boca, nadie en el Xeneize registró más quites (45) e intercepciones (44) que Varela, además de haber sido el futbolista que más pases correctos dio en el campeonato para el Xeneize, siendo estos 932 en total.

Por su rendimiento dentro de la cancha, y su arraigo y sentido de pertenencia con el club, Varela se convirtió en uno de los futbolistas más queridos del actual plantel de Boca y en las celebraciones de la obtención del campeonato se lo vio eufórico. Tanto que de hecho, al declarar, soltó una chicana para Racing al momento de responder sobre si tenía idea de cómo iba aquel partido en Avellaneda que la Academia terminó perdiendo con River.

"No entendía nada con las señas que hacían desde el banco. Traté de estar acá y poder ganar el partido y bueno, por suerte la pechearon", soltó Varela en relación a que la Academia no pudo ganar su encuentro y terminó perdiendo no solo en los 90 minutos, sino que también la posibilidad de campeonar en sí. Pero esto no fue todo. Gabriel Aranda, capitán de la Reserva y presente en 4 partidos de la Liga Profesional que ganó Boca, también chicaneó a los de Avellaneda.

Hace solo días, Matías Rojas había intentado "mufar" a Boca diciendo que eran campeones y sobre esta declaración, el "Pola" la trajo a la celebración del título xeneize: "Les mando un saludo a todos los chicos de Racing, que nos dieron este campeonato hace dos días", expresó a pura risa el defensor. Ambos juveniles ironizaron en los festejos hacia los de Fernando Gago. ¡Todo folclore!