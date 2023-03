No tenía lugar en Boca y debió emigrar a préstamo, donde estuvo durante una temporada en Tigre, y luego regresó para quedarse y demostrar que estaba capacitado para vestir la azul y oro.

A lo largo de los últimos partidos, Equi Fernández fue de lo mejor del plantel que comanda Hugo Ibarra, quien terminó optando por colocarlo desde el inicio ante Vélez. Sin embargo, en el complemento del partido se fue expulsado y ahora que ya cumplió con la jornada de suspensión, volverá a la titularidad.

Si bien el entrenador de Boca deberá decidir qué jugador dejará su lugar para que el mediocampista pueda regresar a los XI, además tendrá que optar por mantener el 4-3-3 o mutar el esquema táctico a 4-4-2. Por eso mismo, los próximos entrenamientos serán fundamentales para que se confirme el equipo con el que visitarán a Banfield.

Más allá de lo que ocurrirá el fin de semana en Peña y Arenales, desde el entorno del volante boquense se refirieron a las declaraciones que mantuvo Alexis Mac Allister, flamante campeón del mundo con la Selección Argentina, quien sostuvo que "si me preguntás por mi estilo, un jugador que me gusta mucho es Equi Fernández. Tiene las condiciones de llegar a Europa algún día. Entiende mucho el juego, está siempre preparado para recibir la pelota, juega con la dos piernas, puede jugar de cinco, de interno... tiene condiciones muy buenas". Incluso, el propio mediocampista de Britghton and Hove Albion sostuvo que lo recomendaría en su equipo.

Por medio de una entrevista que brindó en D-Sports Radio, Matías, el hermano del volante de 20 años confesó cuál es el deseo que tiene la gran joyita del Xeneize: "Le gustaría seguir en Boca, ganar títulos e ir a Europa". ¿Será que en los próximos mercados de pases aparezcan las ofertas?