Mac Allister sorprendió recomendando un jugador de Boca para el Brighton: "Si me preguntan..."

La gala del FIFA The Best nos hizo recordar a todos los días tan felices que vivimos tras las consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y son varios los protagonistas del hito que decidieron brindar distintas entrevistas en los últimos días. En esta oportunidad, quien tomó el micrófono es Alexis Mac Allister desde Inglaterra para hablar con Gastón Edul en TyC Sports.

La charla fue desde los recuerdos de la Copa del Mundo hasta su presente futbolístico en el Brighton, mientras se rumorea su inminente salida del club para dar el salto en los grandes de la Premier League. Sin embargo, también hubo tiempo para hablar del fútbol argentino y el mediocampista demostró estar al día en lo que respecta al Mundo Boca.

Es que, cuando desde el estudio le preguntaron por aquellos futbolistas de la Liga Profesional que lo deslumbraron en el último tiempo, Mac Allister no dudó en mencionar a una de las joyas del Xeneize.

"Si me preguntas por mi estilo, un jugador que me gusta mucho es Equi Fernández. Tiene las condiciones de llegar a Europa algún día. Entiende mucho el juego, está siempre preparado para recibir la pelota, juega con la dos piernas, puede jugar de cinco, de interno... tiene condiciones muy muy buenas", afirmó el volante que asistió a Di María en la final del mundo. Pavadas de elogios para el diamante de Boca.

Como si fuera poco, Mac Allister hasta se animó a jugar de manager y le recomendó al Brighton que se refuerce con Equi. "Si me preguntan, diría que lo traigan", concluyó. Palabras que no hacen más que resaltar la categoría del volante del Xeneize y, quién dice que no, algún día pueda demostrarlo en las mejores ligas del mundo.