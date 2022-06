La celebración de Franco Troyansky y el posterior escándalo entre los dos equipos se llevaron la atención del partido pero lo cierto es que Unión se fue de La Bombonera con mucha felicidad. El club santafesino se llevó una victoria importantísima ante Boca y lo celebró a lo grande en las redes sociales.

Naturalmente, Troyansky fue el gran protagonista en las redes para los hinchas del Tatengue y los del Xeneize. "Pido disculpas a la gente si lo tomó mal, no fue para nadie. Due un desahogo porque hace mucho no convertía. Volver a este club que me dio todo... Estaba muy contento y lo saqué de adentro", señaló el atacante de 25 años.

Pero también fue utilizado por la cuenta oficial de Unión, quien subió una imagen suya este sábado por la mañana con el siguiente mensaje: "¡Buen día, Pocho! ¡Buen sábado, Tatengues!". El viernes por la noche, el perfil de Twitter del Tatengue tiró dos publicaciones: "Bombonerazo", con una foto del festejo del equipo, y "¡Todos unidos!", con la celebración en el vestuario.

Unión solo había logrado un triunfo en el certamen (en la tercera fecha contra Barracas Central) y venía de ser goleado por River como local. Por eso, esta victoria le permitió al equipo santafesino acomodarse en el torneo y encarar de otra manera la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Nacional de Uruguay.