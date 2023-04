Luego de la confirmación de Argentina como sede para el Mundial sub 20, la Selección se clasificó como anfitriona y hay varios futbolistas de Boca que podrían ser parte del equipo de Javier Mascherano.

Ya es 100% oficial. Argentina será la sede del Mundial sub 20 tras la baja de Indonesia como anfitriona debido a cuestiones extradeportivas. Luego de varias reuniones entre la AFA, la FIFA, CONMEBOL y el Gobierno Nacional, este lunes se hizo realidad la propuesta de dar a nuestro país como la sede de la Copa del Mundo juvenil y que clasificaba automáticamente a la Selección al certamen al cual no logró acceder mediante el Sudamericano.

Con la ratificación de Javier Mascherano al mando del seleccionado sub 20 y con un plantel ampliamente mejorado con la inclusión de muchos juveniles que no pudieron decir presente en el Sudamericano, no quedan dudas que pese a la forma en que se clasificó la Selección, la anfitriona partirá como candidata por los enormes nombres que puede tener la nómina.

Hablando concretamente del aporte que puede dar Boca a la sub 20, son tres los nombres que se decantan por ser parte constante del proyecto de selecciones y que incluso han sido parte reciente de esta selección juvenil, siendo estos los defensores Nahuel Genez, Lautaro Di Lollo y Valentín Barco.

Di Lollo y Genez fueron parte de la Selección en el Sudamericano y si bien sus niveles no fueron los mejores, están en consideración de Mascherano para los convocados para el Mundial, así como también el "Colo", quien se perdió el torneo continental por una lesión en la rodilla.

Además, otros juveniles xeneizes como Jabes Saralegui o Gonzalo Morales podrían integrar la nómina. El volante ya formó parte de otras listas y actualmente se encuentra lesionado y el "Toro" es uno de los mayores proyectos de delanteros que existen en la actualidad en las juveniles del fútbol argentino. En solo días, se sabrá la lista de convocados ya que el Mundial se iniciará a fines de mayo y se requerirá de prácticas previas. ¿Quiénes de estos cinco pueden meterse en la nómina mundialista?