Todo era felicidad en Boca tras la agónica victoria contra el líder Atlético Tucumán en La Bombonera, pero este miércoles se tiñó de negro en La Ribera por la lesión de Sebastián Villa. A falta de parte médico oficial, el delantero colombiano habría sufrido una ruptura parcial de meniscos y tendrá que pasar por el quirófano.

Poco se discute la vital importancia que tiene el cafetero dentro del equipo que actualmente dirige Hugo Ibarra junto a Leandro Gracián y Roberto Pompei. El Xeneize tendrá que afrontar gran parte del tramo final de la Liga Profesional sin su mejor carta en ataque y tampoco estará presente en el Superclásico ante River.

Aún falta determinar la cantidad de semanas que Villa permanecerá en rehabilitación, pero el estimado no baja de un mes de baja y, además de no jugar contra el Millonario, el colombiano se perdería los siguientes encuentros: Colón (V), Lanús (V), Huracán (L), Godoy Cruz (V), Vélez (L), Gimnasia (V) y Aldosivi (L), con la posibilidad de no estar en algún que otro juego más del mes de octubre o bien, lo que resta de campeonato.

El duelo más importante de aquí a mediados de octubre será contra el Lobo en La Plata, en un choque de candidatos a quedarse con la Liga Profesional que aún lidera Atlético Tucumán a pesar de su tropezón en La Bombonera. Se vendrán semanas difíciles en Boca para poder reemplazar los 8 goles y 14 asistencias que acumula Villa en el 2022 por Liga Profesional.