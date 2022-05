Sebastián Villa fue denunciado por violación y violencia de género y los hinchas de Boca pidieron que se aleje del club. Igualmente, Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia lo respaldaron a la espera de una resoluciónde la justicia y el colombiano fue titular en la final de la Copa de La Liga vs. Tigre. Tras la consagración, Mauricio Macri opinó al respecto.

Muchos famosos ex Boca han emitido su opinión sobre las reiteradas denuncias que acusan a Sebastián Villa de violencia de género. Esta vez fue Macri, ex presidente de la Nación y máximo mandamás del Xeneize entre 1995-2008, y dejó una frase picante.

Macri habló del caso Villa y dejó una frase tremenda: "En un caso así..."

En diálogo con Radio Boing el ex presidente de la Argentina no tuvo pelos en la lengua. En plena nota, Macri asegura: "Boca tiene un protocolo". El entrevistador lo frena y pregunta: "¿Qué dice el protocolo?". Instantáneamente, Mauricio retruca: "Que en un caso así no podría haber jugado. Si hacés un protocolo, sos presidente de Boca... Bueno, ¿lo dice todo no?".

Además, el político tocó varios temas más relacionados a lo público, pero claro que los hinchas del fútbol argentino se quedaron con esto. Otros, por su parte, aseguran que es un intento de bajarle la vara a Jorge Amor Ameal, quien derrotó a Angelici en las elecciones pasadas.