Dentro de la enorme lista de asuntos por resolver que tiene Boca está el futuro de Agustín Almendra. El mediocampista no volvió a entrenar con la Primera pese a que Sebastián Battaglia no está más, con lesiones y una no renovación de contrato de por medio.

Hace unos días se conoció que a las oficinas de Brandsen había llegado una oferta por el volante. El Almería de España era -y es- el interesado en quedarse con los servicios del jugador, algo que parecía calzar como anillo al dedo en el club de la Ribera, teniendo en cuenta que a partir de enero puede negociar como jugador libre.

Sin embargo, según dio a conocer Martín Costa en ESPN F12, desde Argentina rechazaron la oferta, considerándola insuficiente. 2.3 millones de dólares + objetivos fue la propuesta formal que recibió el club, algo que no termina de convencer. De todas formas, no dan por finalizadas las negociaciones si es que se estiran un poco más.

"Almendra es un chico que en el tiempo casi ni jugó. ¿Quién te asegura que con el tiempo pueda cumplir los objetivos", explicó Costa sobre la postura del Consejo de Fútbol para no haber aceptado la oferta del Almería. A seguir negociando...