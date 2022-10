El periodista no se mostró conforme con el manejo que tuvo Boca con el goleador del Torneo LPF, en el mismo día que Riquelme habló sobre él.

La situación de Mateo Retegui tiene a todos los hinchas de Boca en vilo mientras el mercado de pases está por abrir sus puertas. El "Chapita" terminó el Torneo LPF 2022 como el máximo goleador del certamen, habiendo anotado 19 tantos en las 27 fechas que defendió la camiseta de Tigre y su pase aún le pertenece al Xeneize.

De eso habló Juan Román Riquelme este miércoles, en diálogo con la radio La Red. El vicepresidente del club de La Ribera fue consultado por la posible vuelta de Retegui y la respuesta le "pinchó el globo" a los hinchas que ansiaban por el regreso del goleador en el 2022.

"El chico tiene un contrato por dos años y cuando finalice vamos a hablar con la gente de Tigre", declaró JR10 haciendo hincapié en el agradecimiento que tiene Boca con el Matador por seguir formando a sus jugadores. Es por eso que no será repescado en diciembre.

A pocas horas de la declaración de Riquelme, el periodista Martín Liberman no se mostró para nada conforme con la decisión institucional de no concretar el retorno del actual delantero de Tigre y salió al cruce vía Twitter. "Boca dejo ir a Retegui porque no servía y gasto casi 10 millones de dólares en Briasco y Orsini. Gran ojo del Consejo de Fútbol!", escribió con un deje de sarcasmo.

Luego, el conductor también se metió de lleno en la cuestión Rossi y su renovación de contrato. "Retegui fue el mejor jugador del campeonato junto a Rossi, a quien no le quisieron pagar y contrataron a Romero. Hay que decir todo!", sentenció Liberman a través de sus redes sociales. Disgustado con las decisiones del Xeneize.