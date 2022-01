El mercado de Boca aún no trajo al primer refuerzo del 2022, mientras se encaminan las negociaciones por Nicolás Figal y el mayor sueño del Consejo de Fútbol, Darío Benedetto. Cuando transcurría la pasada Copa América, Riquelme y su equipo trabajaron para sumarle variantes a Miguel Ángel Russo de cara a la Copa Libertadores y muchos de los nombres que llegaron no dieron la talla en los minutos que sumaron con la camiseta del Xeneize. La misión para este libro de pases es no repetir los mismos errores.

En el inicio del segundo semestre de 2021, el club de La Ribera invirtió alrededor de 10 millones de dólares en incorporaciones y se concretaron las llegadas de Luis Advíncula, Norberto Briasco, Esteban Rolón, Juan Ramírez y Nicolás Orsini. Tanto el peruano como el exvolante de San Lorenzo se ganaron el voto de confianza de los hinchas por sus sólidas actuaciones sobre el cierre del año, mientras que el resto de la lista no ha tenido la misma aprobación.

Ante la negativa de Edinson Cavani, Miguel Borja y Roger Martínez, Nicolás Orsini llegó para ocupar el puesto de centrodelantero titular y la suerte no estuvo de su lado. Las recurrentes lesiones lo alejaron de las canchas y apenas pudo marcar un gol con Boca. Mientras tanto, los provenientes de Huracán tuvieron muchos minutos en cancha y su rendimiento no ha sido el mejor, teniendo en cuenta las cifras que se pagaron por ellos.

Lamentablemente, la bronca de alginos hinchas del Xeneize se trasladó a las redes sociales y las consecuencias empezaron a salir a la luz. Este martes se advirtió el cierre de los comentarios en la cuenta oficial de Norberto Briasco en Instagram y la decisión tendría como motivo los constantes insultos que recibe a diario. El suceso se hizo viral en Twitter y cierta parcialidad de Boca se solidarizó con el jugador.

El usuario @Silberdamian alertó a sus seguidores sobre lo ocurrido mediante un reflexivo texto. "Briasco tuvo que sacar los comentarios de su cuenta de Instagram por el hostigamiento que sufre de hinchas quejosos e insoportables. Ojalá la rompa y les dedique sus actuaciones a estos imbéciles que no tienen respeto por nadie. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el nivel que haya tenido en Boca. Se trata de respetar el trabajo de los demás y, sobre todo, a una persona. ¿Quién carajo te crees que sos por insultar a alguien solo porque no jugó como vos querías? No lo puedo creer", escribió.