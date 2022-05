Lo más natural cuando le preguntan a una figura mundial sobre el fútbol argentino es hacerlo elegir entre Boca o River. Los dos clubes más grandes del país se llevan toda la atención y lo normal es que la estrella en cuestión opte por uno. Sin embargo, en este caso hubo una respuesta sorpresiva.

Christian Karembeu, campeón del mundo con Francia en 1998 y ganador de dos Champions League con el Real Madrid (1998 y 2000), habló de su relación con el fútbol de nuestro país. "La primera vez que conocí a un campeón del mundo fue a Burruchaga, lo vi en Francia. Fue una inspiración total, en ese momento fue uno de los mejores mediocampistas del mundo. Era un crack, podía hacer pases mirando a un lado y tirándola hacia el otro, como Magic Johnson", reveló.

En su charla con "Super Deportivo Radio" (Radio Villa Trinidad), consultado por el Superclásico, Karembeu mencionó: "Me hubiera gustado jugar en Boca y en River, aunque ya se que no se puede jaja. Me gustaría vivirlo como espectador, porque me dijeron que La Bombonera es algo increíble y tenemos que verlo una vez en nuestras vidas".

Sin embargo, cuando tuvo que elegir por uno de los dos se decantó por Estudiantes de La Plata. ¿El motivo? Su buena relación con Juan Sebastián Verón, con quien compartió plantel en la Sampdoria de Italia en la temporada 1996-1997. "Podría haber jugado en Estudiantes también jaja, me gusta por Verón. Estoy siguiendo lo que está haciendo Verón como dirigente y ojalá sea un éxito", aseguró.