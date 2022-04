No es Pavón: la figura de Boca que se marcharía en libertad de acción

Todo el mundo Boca está focalizado en lo que será la visita a Corinthians, quien atraviesa un brote de COVID-19 y llegará diezmado al partido correspondiente por la Libertadores. Pero en el Consejo de Fútbol no le escapan a su trabajo diario, donde deberán resolver la continuidad de una figura del plantel para que no se marche libre como sucederá con Cristian Pavón.

Riquelme, de a poco, analiza lo que será el próximo mercado de pases, ya que irá en búsqueda de refuerzos de jerarquía para que el Xeneize pueda lograr su tan ansiado objetivo: la conquista de la séptima Copa Libertadores. Pero también necesitará resolver otras cuestiones, que conllevan a la renovación del contrato de uno de los mejores futbolistas que posee Battaglia.

Si bien el vínculo que une a Agustín Rossi con el club de La Ribera caducará en junio de 2023, los directivos están buscando prolongar su estadía para que, a partir del primer día del próximo año, no pueda negociar con ningún equipo y que, finalizado su contrato, se marche de Brandsen 805 con el pase en su poder.

Las charlas entre la representación del ex arquero de Lanús y los directivos de Boca, por el momento no llegaron a buen puerto. De hecho, la oferta que le hizo Riquelme no alcanzó las expectativas de Rossi, quien aún mantiene el salario con el dólar a 40 pesos argentinos, tal como cuando se firmó el vínculo bajo la presidencia de Daniel Angelici.

Hasta ahora, no se pactó una nueva reunión entre Miguel González, el empresario que maneja la carrera del arquero que aún se está recuperando de un desgarro en el aductor. Claramente, el rendimiento que venía teniendo hasta que sufriera la lesión ante Always Ready, genera que los directivos boquenses busquen hacer una mejora para que se dé su continuidad. ¿Lo lograrán?