Boca festeja un cierre de año que si bien tuvo altibajos, termina siendo positivo por la obtención de la Copa Diego Maradona en el amanecer del 2021 y con la Copa Argentina también en sus manos, a días de que el año baje el telón.

Además, como todos los años, el 12 de diciembre se está celebrando el Día del Hincha de Boca y en este ocasión fue especial porque coincidió con un partido en La Bombonera, que para mejor aún, terminó en una goleada histórica 8 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Luego de este último episodio por los puntos que se terminó en la noche del sábado, a Boca solamente le queda por pensar en el partido contra el Barcelona de la Maradona Cup de este martes, y luego el armado del plantel para el 2022, el cual tendrá que ser lo suficientemente competitivo como para cumplir con el objetivo de ser contendiente al título de la Copa Libertadores.

Por eso, desde el Xeneize ya evalúan no solo las posibles llegadas, sino también las salidas. Y un jugador que parecía que iba a emigrar, en la noche de los festejos en La Bombonera dio otras señales. Se trata de Lisandro López, quien hace tiempo había manifestado que "lo mataba no jugar". Anoche, en plena euforia, dejó una declaración contraria a eso y que al hincha de Boca va a volver loco.

"Siempre estoy feliz cuando el hincha de Boca está feliz. Estoy muy agradecido con ellos, desde el primer día que llegué siempre me brindaron el cariño, y uno siempre intenta devolverle eso adentro de la cancha. Después, por otras cuestiones me toca vivirlo de afuera y no jugar tanto, y lo único que tengo que hacer es apoyar a mis compañeros. Lo importante no es Lisandro López ni ningún jugador, lo importante es Boca Juniors", exclamó emocionado "Lichi".

Para cerrar, siendo este otro indicio de que se quedará en Boca el próximo año es que, cuando se le consultó sobre los objetivos para el 2022, el zaguero afirmó que el Xeneize está para pelear cosas importantes, aunque con humildad y sabiendo que tienen mucho por mejorar aún para lograr el objetivo "que toda la gente sabe", haciendo referencia a la Libertadores, pero sin nombrarla por cábala o costumbre.