El nombre de Agustín Almendra en Boca es más que controversial hace tiempo. Es que apenas comenzado este 2022, el futbolista tuvo un desencuentro con Sebastián Battaglia en donde le faltó el respeto de manera alevosa en un entrenamiento previo al duelo con Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina.

Desde allí, el juvenil oriundo de San Francisco Solano fue marginado del plantel xeneize y obligado a formar parte de la Reserva. No hubo pedido de disculpas que suavice a Battaglia, su decisión no tenía retorno. Pero ahora, con su salida como entrenador y la asunción de Hugo Ibarra en su lugar, se había confirmado que Almendra se sumaría nuevamente al primer equipo, una vez que esté recuperado de su lesión muscular.

Sin embargo, así como en su momento desde el club fueron contundentes con él, ahora el que se puso firme fue el propio futbolista debido a una dura decisión que tomó. Es que en concreto, Agustín Almendra pidió salir de Boca cuanto antes. Esto se debe a que rechazó la propuesta de extender su contrato, el cual vence en junio de 2023 y el club de la Ribera la había ofrecido estar ligado al Xeneize hasta 2025, pero el futbolista tuvo una rotunda respuesta negativa a esa negociación.

De hecho, pidió salir en este mercado de pases o más tardar en el próximo, ya que sino se irá libre en un año, por lo que queda marcado que su postura de no continuar en Boca no tiene retorno. De esta forma, parecería que no volverá a ponerse la camiseta azul y oro y su destino sería otro equipo.

Clubes como Racing, Estudiantes y Talleres habían mostrado interés en Almendra, pero según las informaciones brindadas por varios periodistas que cubren el día a día de Boca, el jugador tiene intenciones de emigrar al exterior. Fin de ciclo para el juvenil, quien entre altibajos y controversias disputó un total de 69 partidos en el Xeneize. Su pase está tasado en 4 millones de dólares, por lo que a Boca tendrá que llegarle una oferta similar a esos números para largarlo.