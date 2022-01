En las últimas horas trascendió que desde el Xeneize tienen un plan B si no prospera lo de Ángel Romero, el cual sería también un volante que es titular indiscutido de su selección.

No lo tenía nadie: revelan que fue ofrecido un volante de Selección internacional a Boca

Darío Benedetto fue el primero en llegar causando un revuelo enorme su vuelta. A él lo siguió Nicolás Figal y finalmente Pol Fernández, quien ya desde ayer -domingo- se entrena con el plantel y será presentado en las próximas horas en lo que es su tercer ciclo en el Xeneize.

Sin embargo, por más que se han hecho grandes esfuerzos en el mercado para concretar los tres jugadores que ya arribaron, desde el mismo Boca afirmaron que no se retiraron del mercado y que irán por más, con Ángel Romero como el próximo refuerzo, pero tampoco el último.

Este domingo trascendió que Boca volverá a la carga por Facundo Farías y que buscan a un jugador que sea el portador de la 10, el cual es el famoso "tapado" de Riquelme del que no revelan el nombre desde el Consejo del Fútbol, pero entre tantas negociaciones, se puede ir conociendo posibildades dentro de este nombre.

Han sonado varios, donde se destacan nombres como Sebastián Blanco, Javier Pastore o Nicolás Lodeiro, pero estos dos últimos fueron más pedidos de los hinchas en redes que realidades. Lo de Blanco fue un ofreciemiento aunque quedó en nada, pero ahora surgió otro ofrecido que es un internacional indiscutido en su selección: Yoshimar Yotún.

Según contó Luis Fregossi, si Ángel Romero no termina llegando al Xeneize por motivos económicos -lo cual a esta altura es difícil que no se concrete- es probable que Boca avance por el peruano ya que su agente lo ofreció al club porque se encuentra sin equipo.

Su última camiseta fue la de Cruz Azul, por lo que en caso de darse, volvería a ser compañero de Pol Fernández, además de compartir club y selección con Luis Advíncula y Carlos Zambrano. De todas formas, lo dicho por Fregossi es que esto puede darse sí lo de Romero no prospera. Y por la posición en la que juega -volante central- no se cree que sea éste el tapado de Riquelme, sino solamente una opción en carpeta si el próximo objetivo -Ángel- no se confirma en los próximos días.