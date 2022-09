Está claro que no hubo una buena tarde-noche de fútbol en La Bombonera. Boca empató 0 a 0 con Huracán y desperdició la chance de volver a subirse a la punta del campeonato. El Xeneize no jugó un buen partido, con futbolistas bajos en nivel y otros desde lo físico.

La cancha siempre es un termómetro para los hinchas. Cuando se agotaba el tiempo y el empate no se movía, los murmullos se hicieron presentes con algunos jugadores en particular. Uno de los que estaba en cancha fue castigado tanto en el estadio como en las redes sociales.

Se trata de Nicolás Orsini, quien no tuvo un buen ingreso en el complemento y no se salvó de las críticas. El delantero reemplazó a Luca Langoni a los 33' del segundo tiempo y no pudo gravitar: no estuvo fino en los pases, perdió todos los duelos con Merolla y mostró poca ambición en una de las chances más claras del equipo.

Tan duro fue el hincha con el 27 que estuvo en el top 3 de tendencias en Twitter desde que finalizó el partido y se mantiene en la media mañana de este martes. El ex-Lanús no aprovechó sus oportunidades y lo está pagando caro...

