Carlos Tevez habló de todo y opinó sobre el presente de Boca, tras la obtención de la Copa Argentina. El ídolo felicitó a sus excompañeros y se alegró por el título pero también marcó lo que no le gusta. En principio, el "Apache" fue claro y señaló: "Sería muy flojo de mi parte no reconocer que River juega mejor que Boca".

"Si uno quiere ganarle a River, tiene que levantar, es la realidad. Boca tiene que entrar en eso, levantar su nivel. Si Boca no levanta, futbolísticamente hablando, se le va a hacer muy difícil", fue el mensaje del delantero para todo el club. Y ahora llegó una respuesta para él de parte de Carlos Izquierdoz.

"Uno siempre quiere mejorar y apuesta a rendir mejor. Pero, dentro del cómo, entiendo que hemos hecho cosas buenas a lo largo del año", señaló el capitán del equipo en ESPN. "Después te pasa como en el segundo partido con Arsenal, que fue horrible. Sabemos que tenemos que mejorar, pero después hubo varios pasajes del semestre en que el equipo se plantó y lo hizo bien", agregó.

El "Cali" le reconoció algo a Tevez: "Hubo un momento en que por ahí no practicamos el fútbol que queríamos. Cuando se va Miguel no podíamos ganar y el cierre del campeonato tampoco es del todo bueno". Pero también defendió las virtudes de Boca en el semestre: "Hemos competido con River varias veces, contra Mineiro que fue campeón del Brasileirao, y tanto en nuestra cancha como en la suya haciendo grandes partidos y por momentos siendo mejores. Hubo momentos de buen fútbol y otros que no tanto, pero nos alcanzó para competir".