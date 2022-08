La derrota de Boca ante Patronato hizo estallar a todos los hinchas y Mario Pergolini no quiso ser la excepción. Ya se volvió habitual: luego de algún hecho que le causa indignación, el exvicepresidente del club de la Ribera se expresa a través de su cuenta de Instagram o de su programa en Radio Vorterix. Y en las últimas horas sucedió nuevamente.

Hace algunos días, el empresario de medios se quejó en "Maldición" sobre el presente del conjunto azul y oro: "Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme, OK. Que Dios nos bendiga". Y el domingo por la noche se descargó con un corto pero duro mensaje: "Que Jebús nos ayude".

Este lunes a la mañana, Mario repasó los partidos de River y Boca e ironizó con el nivel defensivo del Xeneize. "¿Vos te quejás de tu defensa? No... Mi defensa... Hay que hablar de Zambrano... Advíncula...", le dijo a uno de sus compañeros, hincha del Millonario. "¿Lo viste jugar a Zambrano? ¿A Roncaglia?", le preguntaron a Pergolini.

La respuesta del conductor fue letal contra Facundo Roncaglia, quien fue titular en Paraná: "¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir. Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca". "Entró a la cancha, si se puede decir que eso es jugar al fútbol. Son cosas diferentes, creo...", le respondieron. Y él remató: "Se debería llamar 'Los amigos de Román'. Jebús...".