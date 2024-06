En medio del mercado de pases, un ex jugador del Xeneize tiene chances de volver al ruedo dentro del fútbol argentino.

Se fue mal de Boca, no juega hace 7 meses y volvería al fútbol argentino para pelear el descenso

El mercado de pases dentro del fútbol argentino recién acaba de iniciar. Tras abrir sus puertas el 1 de junio, los clubes y los jugadores comenzaron a moverse sigilosamente, ya que estará disponible hasta el 30 de agosto. Pero las averiguaciones y algunos ofrecimientos no dejan de realizarse.

Boca es uno de los clubes que está trabajando de lleno en este sentido, ya que Juan Román Riquelme quiere jerarquizar al plantel que conduce Diego Martínez. Pero también hay futbolistas con pasado en el club de La Ribera que se están encargando de conseguir una nueva institución. Uno de esos casos es el de Facundo Roncaglia.

Tras irse de Brandsen 805 con el pase en su poder porque la dirigencia decidió no prolongar su contrato, Roncaglia estuvo 6 meses sin un club en el que pudiera entrenarse ni jugar, pero en febrero pasado fue ofrecido a Temperley. No llegó a un acuerdo, y ahora está a un paso de convertirse en refuerzo de Sarmiento de Junín, equipo que pelea por no descender.

Aún no está definido el arribo del defensor de 37 años al elenco que Israel Damonte conduce tácticamente, pero las negociaciones se encuentran avanzadas, según reportó Matías García en TNT Sports. Pese a ello, en las próximas horas habría novedades sobre el futbolista con pasado en la Selección Argentina y que hace 227 días afrontó su último partido oficial.

Facundo Roncaglia, el ex Boca que podría llegar a Sarmiento. (Getty Images)

¿Cuál fue el último partido que disputó Facundo Roncaglia?

La última vez que Facundo Roncaglia tuvo acción como futbolista profesional fue con la camiseta de Boca. Y lo hizo el 24 de octubre de 2023, donde afrontó los 90 minutos en la derrota azul y oro frente a Racing, por la Copa de la Liga Profesional, en el Cilindro de Avellaneda.

¿En qué clubes jugó Facundo Roncaglia?