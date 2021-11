El paso de Mario Pergolini como dirigente de Boca duró menos de lo esperado. El conductor incursionó en la política del club apoyando a Jorge Amor Ameal y juntos lograron ganar las últimas elecciones presidenciales tras contar con el apoyo de Juan Román Riquelme. Pero el ciclo no funcionó como Mario esperaba.

En marzo del 2021, poco después de cumplir su primer año como vicepresidente primero del club, Pergolini renunció. Y luego se encargó de confirmar lo que se comentaba: la relación interna entre él y el consejo de fútbol no era la mejor.

Ahora Mario habló en A24 y opinó sobre la actualidad del club de la Ribera. "En Boca se te abren puertas que nunca había visto. Pensé que como me fue bien en la comunicación, en Boca me iba a ir bien, pero no me escucharon y por eso me fui", sostuvo.

A la hora de hablar de Riquelme, Pergolini fue directo: "Es una excelente persona, pero no nos llevamos. Creo que caí en la trampa. Con decir 'Esto es Boca' no se gana... Hay que tener gente capaz para llevar adelante del club. Y con la mística no se gestiona. Riquelme no está para gestionar el club, es mi opinión".