A pesar de que el caso de Eduardo Salvio se llevó todas las miradas en el Mundo Boca durante la última semana, uno de los temas más preocupantes en el club de La Ribera venía siendo la cuestión de las lesiones que tanto aquejan al plantel que dirige Sebastián Battaglia. Con sanciones y varios heridos, el DT se queda sin variantes para armar la defensa.

En la preparación del choque contra Lanús por la Copa de la Liga Profesional, el entrenador del Xeneize llegó a probar a Esteban Rolón como zaguero para preservar a Gastón Ávila. No obstante, Battaglia se decidió por el ex Rosario Central para jugar en La Bombonera y los planes no salieron como lo esperaban en Brandsen 805.

Antes de la media hora de encuentro, Ávila mostró un fuerte dolor en el aductor de la pierna izquierda y tuvo que pedir el cambio obligadamente. En su lugar, el DT decidió mandar a la cancha a Marcelo Weigandt para improvisar una línea de 4 totalmente inédita: Luis Advíncula se movió del carril derecho y formó la zaga con Marcos Rojo como número "2".

La preocupación también es pensando en lo que se viene. El Xeneize tendrá partido entre semana por la Copa de la Liga y el próximo 26 de abril visitará a Corinthians en San Pablo sin la posibilidad de contar con Marcos Rojo (sanción), Carlos Izquierdoz (sanción y lesión), Carlos Zambrano (lesión) y Nicolás Figal (lesión). Si se confirma el posible desgarro de Ávila, el ex Canalla no podrá decir presente tampoco. Gabriel Aranda llegaría en condiciones, aunque resta vigilar su evolución. Un dolor de cabeza para Battaglia.