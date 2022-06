"Les tiene que quedar claro que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda”, fue la frase de Darío Benedetto que tanto dio que hablar luego de que Sebastián Battaglia corriera a Agustín Almendra del plantel de Primera. Los meses pasaron y esas picantes declaraciones quedaron en el recuerdo, pero volvieron a la escena tras el faltazo del Pipa junto a Marcos Rojo al entrenamiento del domingo.

Dos de los referentes más importantes del Xeneize fueron castigados por el entrenador por no haber asistido a la práctica del domingo (los que no jugaban vs. Arsenal tenían que ir a la mañana). Almendra, relegado por el DT por otro acto -más grave- de indisciplina, se despachó con tres "likes" contra el 9.

"La verdad, cuando uno escuchaba a Benedetto sermonear a Almendra pensaba que marcaba el camino. Después de esa declaración, tenés que ser un señorito inglés, no podés faltar al entrenamiento porque es domingo a la mañana. Battaglia actuó como correspondía", fue uno de los mensajes que bancó Almendra. "¿No era que Boca era demasiado grande para estar de joda? Mamita, que rápido se cayó Benedetto", decía otro de los tuits.

El tercero, con la misma postura de los dos anteriores: "¿Saldrá Benedetto a hacerse cargo? Recuerden que cuando lo liquidó a Almendra dijo que 'jugador de Boca se es las 24 horas'. Parece que se olvidó...". ¡Duro!

+ Qué había dicho Almendra cuando Benedetto lo liquidó públicamente

"Yo me llevo bien con todos los chicos, con Marcos (Rojo) me sigo juntando, no tengo problema con nadie, por ahí sonó mal lo de Pipa porque se estaba hablando mucho. Yo no tengo rencor con Pipa. No estoy enojado con él", dijo en ESPN F12 un mes después de que Battaglia lo separó del plantel.