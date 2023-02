La sorpresa en el once inicial de Boca para afrontar el cruce con Central Córdoba reside en la ausencia de Darío Benedetto, el goleador xeneize. En esta nota, enterate el motivo por el que "Pipa" no será parte del encuentro.

¿Por qué no juega "Pipa" Benedetto en Boca vs. Central Córdoba por la Liga Profesional?

Boca recibe a Central Córdoba este domingo 5 de febrero, desde La Bombonera, por la fecha 2 de la Liga Profesional 2023. Para este compromiso, el entrenador Hugo Ibarra no podrá contar con Darío Benedetto, que no estará en el once inicial ni en en el banco de suplentes. A continuación, conocé por qué es baja en el "Xeneize".

+ ¿Por qué no juega Darío Benedetto en Boca vs. Central Córdoba?

Darío Benedetto no será parte del encuentro donde Boca se enfrente a Central Córdoba, dado que tiene que cumplir la segunda de las cuatro fechas de suspensión que le fue asignada por el Tribunal de Disciplina, luego de su polémica expulsión en el Trofeo de Campeones ante Racing, donde hizo un gesto alegando a que la "Academia" había sobornado al partido.

+ La probable formación de Boca ante Central Córdoba por la Liga Profesional:

Con las ausencias de Darío Benedetto (suspendido) y Marcos Rojo (lesionado), esta es la posible alineación de Boca para medirse ante el "Ferroviario": Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Jorge Figal, Frank Fabra; Juan Ramírez, Alan Varela, Pol Fernández; Oscar Romero, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

+ ¿Cuándo juegan Boca vs. Central Córdoba por la Liga Profesional?

El partido Boca Juniors vs. Central Córdoba (SdE) tendrá lugar HOY domingo 5 de febrero, desde el Estadio Alberto J. Armando, a partir las 19.15 hora Argentina, por la segunda fecha de la Liga Profesional 2023.

+ ¿Cómo y dónde ver EN VIVO Boca vs. Central Córdoba por la Liga Profesional?

El partido Boca Juniors vs. Central Córdoba (SdE) se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO en Argentina a través de la pantalla de TNT Sports.