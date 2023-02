Revelaron que el ídolo no está contento con una serie de actitudes del 9 en las últimas semanas.

Está claro que el 2022 de Darío Benedetto estuvo muy por debajo de las expectativas. Además de lo deportivo, donde alternó buenas (gol en el Superclásico) y malas (fatídica noche vs. Corinthians), el Pipa estuvo involucrado en muchas situaciones extrafutbolísticas que no eran habituales en su primera etapa en Boca.

El 2023 del 9 es difícil de analizar, ya que apenas pudo disputar la final con Racing y luego debió cumplir las 4 fechas de suspensión (este domingo quedará limpio) en el torneo local. Sin embargo, un video del delantero de fiesta luego de la derrota del equipo en Córdoba despertó cierto enojo. Según reveló Diario Olé, ese malestar también lo tuvo el propio Juan Román Riquelme.

El vice siempre se encarga de remarcar que no tiene redes sociales pero le cuentan todo. Por supuesto que no gustó ver la imagen de Benedetto en un boliche, pero no es lo único. Se habla de un "combo" donde se acumula su pelea con Zambrano, la actitud y todo lo que involucró la eliminación con Corinthians, el bajo aporte goleador en las últimas semanas y su insólita expulsión ante Racing que lo dejó afuera por 4 fechas.

Como si fuera poco, tampoco terminó de cerrar el pedido del jugador para irse a ver la final del Mundial en el medio de la pretemporada luego de más de 30 días de vacaciones, aunque para eso recibió el OK de Ibarra y del propio Román.

Lo cierto es que Benedetto se prepara para regresar a las canchas el otro fin de semana, ante Vélez en Liniers, buscando volver a ser el goleador que el equipo necesita. Y se viene otra final...