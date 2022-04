El nivel de juego de Boca no mejora y el rol de Sebastián Battaglia está expuesto. El director técnico no logra elevar la calidad futbolística del equipo y a eso le suma que tampoco se dan algunos resultados. ¿Es posible que deje el cargo?

Mientras los hinchas debaten sobre el tema, empieza a circular información al respecto. El periodista Augusto César reveló en "ESPN F12": "Hay mucha preocupación porque no se puede vivir cambiando. El enganche había llegado para quedarse y ahora Romero es interno y Pol, cinco. A veces son dos delanteros, a veces son tres...".

Por su parte, Martín Costa dio un panorama sobre cuál es la visión del consejo de fútbol sobre la situación. "Hay preocupación. Con Russo ellos tenían claro que el ciclo se estaba terminando y ya estaba definido quién iba a ser el técnico. Todos sabíamos que iba a ser Battaglia", sostuvo.

"A nadie le gusta decirle a un entrenador 'Hasta acá llegaste'. Pero cuando lo hacés vos tenés el Plan B a la vuelta de la esquina", siguió el periodista. Y remató: "Esto es información: no es que lo quieran echar, es que no tienen claro al posible reemplazante. Hoy en la cabeza de Riquelme no está el entrenador, como en su momento era Sebastián por Miguel".