En esta nota, te contamos todos los detalles de Wilton Sampaio, árbitro de Monagas vs. Boca por Copa Libertadores.

¿Quién es Wilton Sampaio, árbitro de Monagas vs. Boca por Copa Libertadores 2023?

Comienza la obsesión de Boca en la Copa Libertadores 2023: el Xeneize visita al Monagas, por la primera fecha del Grupo F, este jueves, 6 de abril, a las 21.00 horas (horario de Argentina).

Y para este enorme compromiso, el árbitro encargado de impartir justicia es Wilton Sampaio. A continuación, te contamos quién es y todos los detalles.

Wilton Sampaio es un árbitro brasileño, de 41 años, y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol internacional. Entre otras cosas, fue uno de los jueces de su país en ir al Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros: Senegal vs. Países Bajos, Polonia vs. Arabia Saudita y Países Bajos vs. Estados Unidos.

Su primer partido en el Brasileirao fue el 17 de mayo de 2009, en el empate 2-2 entre Sao Paulo y Atlético Paranaense. Luego, en el 2012, fue elegido como uno de los mejores de la liga y un año después se convirtió en árbitro FIFA.

Además, tiene experiencias en el Mundial de Clubes y diferentes torneos continentales (tanto de equipos como de selecciones).

En 2021, después de un partido que dirigió entre Argentina y Perú por las Eliminatorias a Qatar 2022, Lionel Messi le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram tras el duelo: "Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno 3 puntos importantes que nos acerca al objetivo".