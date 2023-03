Uno de los anhelos de los hinchas de Boca cada vez que los dirigentes buscan un nuevo entrenador es la llegada de Ricardo Gareca, quien volvió a Vélez para tener su segunda etapa luego de un gran paso por la Selección de Perú, a la que llevó a disputar el Mundial de Rusia 2018 y quedó afuera de Qatar 2022 por penales en el repechaje ante Australia, pero nunca llegó a darse.

En diálogo con el periodista Pablo Carrozza, Rafael Di Zeo, reconocido barrabrava de Boca, habló sobre las llegadas frustradas del Tigre Gareca al Xeneize, en la que confesó los motivos por los cuales nunca pudo volver el entrenador que vistió la camiseta del elenco de La Ribera desde 1978 a 1984, con un paso entremedio por Sarmiento de Junín en 1981.

"No solo una cuestión solo del Abuelo, es una cuestión de la gente que estaba en ese momento en Boca, yo estaba en ese momento", comenzó. Y sumó: "Gareca hoy no es técnico de Boca porque prefirió irse a River cuando estaba en Boca, no quiso jugar en Boca y ganar algo para ser ídolo, no es culpa de nosotros".

Siguiendo por la misma línea, declaró: "Hoy nosotros no lo queremos porque prefirió a River y no a Boca, no me olvido lo que pasó, obviamente que el Abuelo nunca se olvidó, y como era amigo mío y de Marcelo y él era el que en ese momento manejaba esa situación hasta el día que nosotros estemos lo vamos a hacer respetar de un amigo".