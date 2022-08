El delantero aún no definió en qué equipo jugará y el Xeneize espera por su decisión. Todos los detalles.

Revelaron por qué se demora la respuesta de Cavani a Boca: "No depende de eso"

El futuro de Edinson Cavani sigue sin resolverse y en Boca mantienen las esperanzas de poder concretar su llegada. El delantero tiene tres ofertas importantes: una del Xeneize, otra del Villarreal de España y una más del Borussia Dortmund de Alemania. Y ya se sabe por qué se demora su respuesta.

El periodista Ezequiel Sosa contó el panorama del uruguayo: "Su prioridad es continuar en Europa, y por eso las charlas con el Villarreal están muy avanzadas". ¿Por qué no se concretó aún? "El club español tiene como prioridad absoluta desprenderse de algunos jugadores de su plantilla y cerrar la incorporación de Giovani Lo Celso. Mientras esto no se resuelva no evalúan hacer otra contratación", explicó el cronista.

El consejo de fútbol sabe que corre detrás del "Submarino Amarillo" pero no pierde las esperanzas. "Mientras tanto, el uruguayo espera. Sudamérica es una alternativa, pero un poco más lejana. El que espera también es Boca que sabe que no depende del esfuerzo que pueda hacer como club, si no de la decisión del propio jugador", aclaró Sosa.

Pero hay un detalle que le da la ventaja a los europeos y complica muchísimo a Boca en esta carrera para quedarse con Cavani. "El mercado de pases en europa cierra el 31 de agosto y el de Argentina el 8 de este mes. El defasaje no ayuda. Solo resta esperar", comentó el periodista. ¿Se decidirá rápido el goleador?