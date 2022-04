Hace un tiempo, Juan Román Riquelme se comunicó directamente con Ricardo Gareca y hubo una conversación entre ambos. El vicepresidente de Boca llamó al director técnico de Perú por una cuestión puntual y ahora el "Tigre" reveló de qué hablaron y qué lo sorprendió del ídolo azul y oro.

A pesar de las especulaciones que se pueden llegar a hacer con su futuro, el DT dejó en claro que solo se preocupa por llevar a Perú al Mundial de Qatar 2022. "Mi cabeza está puesta en el repechaje, y más allá de eso no quiero pensar", aseguró en una charla con Radio Mitre. Y agregó: "Pienso que estoy en el mejor momento de mi carrera, me siento muy bien y estoy contenido por mi familia y el cuerpo técnico".

Gareca aclaró que la comunicación con Román fue previa al la contratación de Carlos Zambrano: "Nunca me dijo Riquelme que me quería como DT de Boca, sólo hablé con él por Zambrano". Y ahí fue cuando contó: "Me sorprendió Riquelme cuando hablé con él, lo noté deseoso de aprender y de crecer".

¿Le gustaría ser DT del Xeneize en algún momento? El "Tigre" tiene en claro que su pase de Boca hacia River en 1985, que fue tomado como una traición por los hinchas en esa época, sigue siendo recordado: "El hincha de Boca es muy particular y no olvida. No sé si cerraron las heridas, la verdad no lo sé".