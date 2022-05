Ya pasaron más de 21 años pero aquel partido sigue siendo el más recordado por los hinchas de Boca. Con un plantel histórico, el Xeneize le ganó al Real Madrid por 2-1 en Japón y se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2000. Juan Román Riquelme fue una de las figuras del partido pero ahora confesó que hubo un día que superó aquel título mundial.

En su charla con ESPN, le preguntaron al vicepresidente del club de la Ribera cómo se siente en esta nueva etapa como dirigente. ¿Es mejor o peor que ser futbolista? "Ahora la felicidad es mucho más grande que antes. Esto es un regalo para mí. Después del día de las elecciones, esto es un regalo y lo disfruto. Me lo dieron los hinchas", manifestó Román.

"Yo les pude regalar algún partido, algún gol, un caño. Qué sé yo... Claramente me tienen mucho cariño. Me pone muy feliz haber hecho algún partido bueno y que la gente me tenga tanto cariño. Era mi obligación intentar defender los colores de mi club de la mejor manera", confesó Riquelme. Y ahí recordó el partido frente al club español.

Riquelme fue claro: "He sido muy pero muy feliz el día que le gané al Real Madrid. Con mis compañeros hemos sido recontra felices. Fue como decir: 'Pucha, lo logramos, llegamos a lo máximo'". "Pero el día que ganamos las elecciones y los hinchas me hicieron volver al club... Me parece que sentí más felicidad que el día que le gané al Real Madrid. Porque los hinchas decidieron que vuelva a mi casa. No me queda más que disfrutar cada día", confesó el ídolo.